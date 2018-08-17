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Авария со школьным автобусом во Франции: пострадало много детей, двое – в тяжелом состоянии

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Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми
Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми / .courrier-picard

Во Франции в результате ДТП со школьным автобусом и грузовиком пострадали 9 человек, 7 из которых – дети. Двое подростков 11 и 12 лет получили серьезные травмы.

Об этом информирует l'union.

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Отмечается, что ДТП случилось на трассе Париж – Реймс в коммуне Виллер-Агрон-Эгизы региона Пикардия. Автобус перевозил детей от 3 до 13 лет. Всего в транспортном средстве находились 45 человек. Травмы двух детей 11 и 12 лет оцениваются как серьезные, они в тяжелом состоянии находятся в больнице.

По информации издания, водитель остановил автобус на обочине из-за необходимости заменить колесо со спущенной шиной. Шофер грузовика не увидел транспортное средство и врезался в него.

 

Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Франции Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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