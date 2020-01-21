Авария судна на Дунае в Будапеште: суд принял новое решение относительно украинского капитана

В Будапеште (Венгрия) суд постановил освободить из-под стражи украинского капитана круизного лайнера, который в прошлом году весной столкнулся с экскурсионным катером на Дунае. Теперь он снова будет находиться под домашним арестом.

Соответствующее заявление сделал представитель главной прокуратуры Будапешта Ференц Раб. Он подчеркнул, что обвинение требовало от суда более жесткого решения, однако пока прокуратура исчерпала все процессуальные варианты, передает Hirado.

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Таким образом, украинец (которому – около 65 лет) вынужден будет носить электронный браслет, а также может покидать квартиру только с разрешения суда.

Что предшествовало этим событиям

В июне 2019 года украинского капитана отпустили под залог в 15 миллионов форинтов (53 тысяч долларов). В то же время суд обязал его носить электронный браслет, также он не имел права покидать Будапешт.

В конце ноября 2019 года венгерские прокуроры обвинили украинского капитана "в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам и 35 случаях неоказания помощи после столкновения". Кроме того, он не предоставил необходимую помощь пострадавшим после столкновения. Прокуроры требуют, чтобы суд приговорил его на девятилетний срок. Также хотят запретить украинцу управлять водным транспортом в течение 9 лет. В то же время обвиняемый должен признать свою вину и отказаться от права на суд.

В декабре суд приказал удерживать капитана под стражей, ссылаясь на риск того, что он может убежать в Украину, а та, в свою очередь, его не выдаст.

Что известно об аварии на Дунае: коротко

В конце мая 2019 года в центре Будапешта на Дунае затонул прогулочный катер "Русалка" (Mermaid) (официально причину аварии до сих пор не назвали).

Трагедия произошла в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии в Будапеште.

На борту лодки было 33 корейских туриста и 2 члена экипажа. Всего в результате аварии погибли 28 человек.

Позже полиция арестовала капитана речного теплохода Viking Sygin, с которым собственно столкнулся прогулочный катер. Задержанным оказался гражданин Украины.

Справка: судно Viking Sygin принадлежит швейцарской компании. Оно имеет 135 метров длины и 29 метров ширины. Катер Mermaid в 1949 году построили в Херсоне, его габариты – 27,25 на 4,8 метра.

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