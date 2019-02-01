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      Авария судна с украинцами у берегов Турции: известна важная деталь относительно груза корабля

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      Судно, затонувшее у берегов Турции
      Судно, затонувшее у берегов Турции / Фото из открытых источников

      Грузовое судно с украинским экипажем, которое в начале января затонуло у берегов Турции, не перевозило уголь с оккупированных территорий. Такую информацию подтвердили турецкие дипломаты.

      24 канал сообщал о том, что на Рождество корабль под панамским флагом с украинским экипажем на борту затонул у берегов Турции. В результате трагедии погибло четверо граждан Украины. Грузовое судно перевозило уголь из порта Азов, в Ростовской области России, в порт Самсун в Турции.

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      Сейчас у нас есть официальный ответ от наших турецких друзей, что на этом судне не было угля с оккупированных территорий, но у нас есть объективная информация, что Россия пытается экспортировать уголь с оккупированных территорий. Будем работать над тем, чтобы совместно этому препятствовать,
      – заявил глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с турецкими коллегами, передает "Интерфакс".

      По его словам, Украина и Турция обсудили однозначность запрета доступа турецких судов на территорию временно оккупированного Крыма.

      Отметим, что в МинВОТ неоднократно указывали на суда-нарушители, которые Россия использует для незаконной деятельности. Недавно трагический инцидент произошел с двумя кораблями под флагами Танзании вблизи Керченского пролива. Танкеры загорелись во время перевалки топлива, погибло 11 членов экипажей. В украинском министерстве уверены: суда Россия привлекала к незаконным поставкам газа в Сирию.

      АВАРИЯ УКРАИНСКОГО СУДНА У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Павел Климкин Водный транспорт Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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