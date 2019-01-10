Авария судна с украинцами возле Турции: перед выходом в рейс корабль прошел 2 проверки

Перед выходом в свой последний рейс затонувшее 7 января под Самсуном судно прошло две проверки – в Панаме и в России. Несмотря на это вроде бы исправный корабль затонул всего за 5 минут.

Об этом во время встречи с послом Украины в Турции рассказал второй механик Станислав Шевчук, передает "Укринформ".

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Судно прошло две проверки: сначала панамскую, приезжали панамские регисторы, сделали свое заключение. Также был пройден российский контроль, проверяли техническое состояние. Замечаний не было, все работало,

– сказал механик.

Шевчук рассказал, что судно затонуло буквально за пять минут.

Услышали треск. На мостике ребята увидели, что нос судна уже отвалился, и сразу сообщили всем, что нужно оставлять судно. Все схватили свои спасательные средства и выбежали. Судно затонуло буквально за пять минут. Это было примерно в 7:45,

– добавил моряк.

Ранее стало известно, что всех украинских моряков, спасшихся после того, как судно Volgo-Balt 214 затонуло у берегов Турции, выписали из больницы города Самсун. В ближайшее время они должны вернуться в Украину.

Напомним, 9 января удалось идентифицировать тела двух украинских моряков. Ранее береговая охрана Турции в Черном море обнаружили тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы.

Что известно об аварии судна Volgo-Balt 214?

7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно Volgo-Balt-14 с украинцами на борту. В результате аварии в целом погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четверо из них были гражданами Украины. Впоследствии в сети опубликовали список всех членов экипажа корабля. Согласно этим данным, на борту находились 13 человек: 11 граждан Украины и 2 – Азербайджана. Азербайджанцами были капитан и старший помощник капитана. Предварительно, причинами аварии стала непогода и удар волны, в результате чего судно не выдержало, разломалось и затонуло.