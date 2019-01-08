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      Авария судна возле Турции: утонувший моряк перед аварией жаловался на состояние корабля

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      Более суток не находили себе места родные одного из моряков – харьковчанина Руслана Бодника. Как только стало известно о трагедии, они начали обзванивать консульства и Министерство иностранных дел, чтобы хоть что-то выяснить. Однако никто не предоставлял им никакой информации. Впоследствии стало известно, что Руслан утонул.

      Сестра жены моряка сообщила, что никто не позвонил и не предупредил о трагедии.

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      30-летний Руслан Бодник – моряк и друг капитана ушел в рейс четыре месяца назад. Уже весной он должен быть дома с семьей, однако не сложилось. Грузовой корабль, на котором был Руслан, вышел из российского порта "Азов" и затонул возле северной турецкой провинции Самсун.

      Он уже давно был в плавании. Из рейса возвращался весной, все лето обычно был дома, а уже на Новый год и другие праздники он снова уходил в плавание,
      – отметила соседка Елена.

      На судне "Волго-Балт 214" было 13 членов экипажа, из которых 11 украинцев. Остальные – граждане Азербайджана. Турецкие власти сообщили: выжили семеро, шестерых нашли мертвыми. Людям чудом удалось продержаться в ледяной воде 5 часов. Уцелевших спасали с помощью вертолетов, лодок и самолета.

      Рятувальна операція вцілілого екіпажа судна Спасательная операция уцелевшего экипажа судна "Волго-Балт 214"

      В семье Бодника больше всего ждали фото и видео спасательной операции, однако Руслана в списке спасенных, к сожалению, нет. Последний раз он связывался с семьей 5 января, перед тем, как пересекал турецкую границу. Друзья вспоминают, что он жаловался на устаревший корабль, ведь "Волго-Балт 214" построен еще в советские времена, в 1978 году.

      По данным иностранных СМИ, судно раскололось и затонуло из-за удара волны. На нем перевозили уголь. Сначала судно плавало под советским и российским флагами, а сейчас – под панамским. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не исключают, что судно могло перевозить уголь, который добывали на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

      К слову, судно и его владелец сейчас – в так называемом "черном списке" за то, что игнорировал запрет и заходили в порты аннексированного Крыма.

      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Азербайджана Новости России Водный транспорт Авария судна с украинцами вблизи Турции Новости Турции
      Источник: 24 канал
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