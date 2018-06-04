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Авария в Днепре: автомобиль врезался в остановку, есть погибшая

284 Читати новину українською
В результате ДТП в Днепре умерла женщина
В результате ДТП в Днепре умерла женщина / mistovechirne.in.ua

В понедельник, 4 июня, на улице Набережная Победы в Днепре авто Skoda врезалось в остановку, где стояли люди.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Правоохранители установили, что автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в остановку и перевернулся.

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В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и водитель автомобиля Skoda 1992 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу,
– говорится в сообщении.

 

Аварія Дніпро жертвиАвто снесло остановку в Днепре

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Аварія Дніпро ЖертвиВ результате аварии в Днепре погибла женщина

Теги: Новости Украины Новости Днепра Аварии и ДТП Фотоновости
Источник: 24 Канал
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