Авария в Днепре: автомобиль врезался в остановку, есть погибшая

В понедельник, 4 июня, на улице Набережная Победы в Днепре авто Skoda врезалось в остановку, где стояли люди.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Правоохранители установили, что автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в остановку и перевернулся.

Авто врезалось в остановку в Днепре

В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и водитель автомобиля Skoda 1992 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу,

– говорится в сообщении.

Авто снесло остановку в Днепре

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

В результате аварии в Днепре погибла женщина