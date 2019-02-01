Аварийная посадка самолета и пожар: во львовском аэропорту провели масштабные учения – фото

Во Львове спасателей учили, что делать, если самолет совершает аварийную посадку. Для учений задействовали более двухсот спасателей, медиков и работников аэропорта.

Как проходили учения с экстренной посадкой самолета?

У самолета, который должен был экстренно сесть на посадочную полосу аэропорта, поврежденное шасси, которое вот-вот должно было загореться. Чтобы этого не произошло, спасатели должны были быстро залить полосу специальной пеной.

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Такова была легенда учений, которые проводили на львовском аэродроме. Впрочем, несмотря на это все задачи максимально приближены к реальным.



Спасатели тушили пожар в самолете (условно)

Пока одни пожарные пытаются потушить огонь, другие – поливают водой соседний самолет, для того, чтобы избежать его возгорания. Действовать приходилось очень быстро, ведь на кону – сотни человеческих жизней.

Тушение обычных пожаров – это очень важное дело, но у нас сегодня была еще более важная задача из-за условного пожара в самолете. Здесь каждая секунда на вес золота,

– рассказал спасатель Тарас Полищак.

Как условно спасали пассажиров самолета? Параллельно с тушением пожара в самолете, спасатели пытаются спасти пострадавших пассажиров. Их сначала отвозят на специальную площадку, где оказывают первую помощь, а потом везут в больницу.

"Приехали спасать людей, развернули сортировочную площадку и по состоянию тяжести оказывали помощь и госпитализировали пациентов в больницу", – добавила врач Ульяна Пирожек.



Спасенным людям оказывали первую медицинскую помощь (условно)

Бок о бок боролись с чрезвычайной ситуацией пожарные, работники экстренной медицины, химики и даже психологи. Всего почти полторы сотни человек и 30-ть единиц спецтехники.

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Нашим спасателям нечасто приходится применять такие умения на практике. За время независимости серьезных аварий с участием пассажирских самолетов в Украине не случалось. Впрочем, аварийные ситуации – не редкость.

Какие аварийные ситуации случались с самолетами в Украине?

• Осенью в Одессе произошел случай как в легенде львовских учений. Из-за неисправных шасси, при взлете задымился самолет, который должен был лететь в Дубай. Его срочно вернули в аэропорт, всех пассажиров эвакуировали.

• В начале декабря произошло происшествие в киевском аэропорту "Борисполь". Самолет из Минска во время жесткой посадки выехал за пределы взлетной полосы. Несколько полос движения тогда перекрыли, а самолеты перенаправили в другие аэропорты страны.