18:13
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Аварийная посадка самолета и пожар: во львовском аэропорту провели масштабные учения – фото

      15 Читати новину українською

      Во Львове спасателей учили, что делать, если самолет совершает аварийную посадку. Для учений задействовали более двухсот спасателей, медиков и работников аэропорта.

      Как проходили учения с экстренной посадкой самолета?

      У самолета, который должен был экстренно сесть на посадочную полосу аэропорта, поврежденное шасси, которое вот-вот должно было загореться. Чтобы этого не произошло, спасатели должны были быстро залить полосу специальной пеной.

      Читайте также: Туман парализовал аэропорт "Киев": задерживаются многие рейсы

      Такова была легенда учений, которые проводили на львовском аэродроме. Впрочем, несмотря на это все задачи максимально приближены к реальным.

      Рятувальники гасили пожежу (умовно) у літаку
      Спасатели тушили пожар в самолете (условно)

      Пока одни пожарные пытаются потушить огонь, другие – поливают водой соседний самолет, для того, чтобы избежать его возгорания. Действовать приходилось очень быстро, ведь на кону – сотни человеческих жизней.

      Тушение обычных пожаров – это очень важное дело, но у нас сегодня была еще более важная задача из-за условного пожара в самолете. Здесь каждая секунда на вес золота,
      – рассказал спасатель Тарас Полищак.

      Как условно спасали пассажиров самолета? Параллельно с тушением пожара в самолете, спасатели пытаются спасти пострадавших пассажиров. Их сначала отвозят на специальную площадку, где оказывают первую помощь, а потом везут в больницу.

      "Приехали спасать людей, развернули сортировочную площадку и по состоянию тяжести оказывали помощь и госпитализировали пациентов в больницу", – добавила врач Ульяна Пирожек.

      Врятованим (умовно) людям надавали першу медичну допомогу
      Спасенным людям оказывали первую медицинскую помощь (условно)

      Бок о бок боролись с чрезвычайной ситуацией пожарные, работники экстренной медицины, химики и даже психологи. Всего почти полторы сотни человек и 30-ть единиц спецтехники.

      Читайте также: Российский самолет, вылетевший из Венесуэлы, приземлился в Москве: детали

      Нашим спасателям нечасто приходится применять такие умения на практике. За время независимости серьезных аварий с участием пассажирских самолетов в Украине не случалось. Впрочем, аварийные ситуации – не редкость.

      Какие аварийные ситуации случались с самолетами в Украине?

      • Осенью в Одессе произошел случай как в легенде львовских учений. Из-за неисправных шасси, при взлете задымился самолет, который должен был лететь в Дубай. Его срочно вернули в аэропорт, всех пассажиров эвакуировали.

      • В начале декабря произошло происшествие в киевском аэропорту "Борисполь". Самолет из Минска во время жесткой посадки выехал за пределы взлетной полосы. Несколько полос движения тогда перекрыли, а самолеты перенаправили в другие аэропорты страны.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Пожар авиация
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      сегодня , 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      Олександр Бевза 23
      Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      сегодня , 17:30 Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      Євгенія Мазур 86
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сегодня , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 362
      Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
      сегодня , 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
      Марія Ягодка 40
      Жилье на вторичном рынке: как купить надежно
      сегодня , 15:43 Жилье на вторичном рынке: как купить надежно
      Яніна Ткачук 143
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Вместо глаз – большие синяки: на Винниччине родители жестоко избили 6-летнего ребенка. Обновлено
       28 января , 19:35
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Rolls-Royce королевы Елизаветы пустят с молотка
       30 июля 2018 , 17:20
      Дилеры Rolls-Royce теперь официально принимают биткойны
       7 сентября 2018 , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук