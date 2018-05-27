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Аварийные канализации: названы опасные районы Киева, где можно провалиться под землю

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Если с мусором, который оставили фанаты, киевские коммунальщики справились быстро, то с дырявыми сетями – безуспешно борются годами. А это, кстати, делает город очень опасным. Вода, вытекающая из труб, – размывает почву, и как результат – провалы. Недавно в центре Киева под землю сползло легковое авто. И это не первый случай.

Соломенский парк – место отдыха многих киевлян, однако мало кто догадывается, что здесь можно легко оказаться под землей. Причина – старые канализационные сети. И таких опасных участков в столице много.

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Под парком – скрытые от человеческого глаза канализационные сети, в основном – аварийные. Диггер Денис Филиппов десятки лет изучает подземный Киев. И знает обо всех скрытых опасностях. Местами почва уже провалилась. Самое страшное то, что на поверхности может оказаться содержание канализации инфекционной больницы. Эти сети в ужасном состоянии говорит Денис. А детская площадка ежесекундно рискует оказаться под землей. Прямо под ней – канализационный коллектор.

Вот эту когда ставили (площадка – 24 Канал), пришел заместитель главы администрации. Мы ему: одна труба, вторая труба, третья, четвертая, нельзя! А он: а мне очень надо",
– рассказал диггер Денис Филиппов.

И именно поэтому в Киеве и случаются аварии. Меньше месяца назад в центре города, на Пушкинской, под землю упало легковое авто. А за несколько недель до того прорвало трубу в Соломенском районе, горячая вода залила припаркованные машины. Тогда брусчатка, что вылетела под давлением струи побила минимум 7 машин. Среди потенциально опасных участков диггеры называют: перекресток Старонаводницкой и бульвара Дружбы Народов, отдельные участки Ереванской, Сырецкой и Черноморской улиц. Причина обычно – аварийные канализационные коллекторы.

Бетон под действием соединений полностью разлагается и образует вместо прочной монолитной структуры творожистую массу, которую пальцем ковыряешь и отпадает,
– рассказал заместитель главного инженера управления канализационных сетей Киевводоканала Андрей Кобзарь.

Хлопот коммунальщикам доставляют, как ни странно, не старые керамические, кирпичные и чугунные сети, а железобетонные (проложенные в 60-х – 80-х годах). Они наиболее подвержены коррозии. Под столицей – почти 3 тысячи километров канализационных сетей. Это как ввод Киева в Мадрид. Некоторые диаметром с трехлитровую банку, другие – почти с туннель метро. Более половины нуждаются в замене. Специалисты Водоканала с ужасом вспоминают аварию на главном городском коллекторе в 2015 году.

Более об опасности новостроек оказаться под землей – смотрите в сюжете.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости Киева коммунальные услуги
Источник: 24 Канал
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Новости за 27 мая
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