Аварийный самолет авиакомпании Bravo утилизируют: фото
Аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который в июне при посадке выкатился за взлётную полосу, транспортировали на специальную площадку.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта "Киев" имени Сикорского.
Читайтте также: В США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты
"После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели", –- говорится в сообщении.
Самолет MD-83 с бортовым номером UR-CPR был выпущен в 1991 году.
Напомним, 14 июня в аэропорту "Киев" имени Сикорского "самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс по маршруту Анталия-Киев, во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии