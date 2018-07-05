Аварийный самолет авиакомпании Bravo утилизируют: фото

Аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который в июне при посадке выкатился за взлётную полосу, транспортировали на специальную площадку.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта "Киев" имени Сикорского.

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"После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели", –- говорится в сообщении.

Самолет MD-83 с бортовым номером UR-CPR был выпущен в 1991 году.

Напомним, 14 июня в аэропорту "Киев" имени Сикорского "самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс по маршруту Анталия-Киев, во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.