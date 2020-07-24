Затопление танкера Delfi в Одессе хотят признать техногенной катастрофой. Это позволит Администрации морских портов убрать судно по упрощенной процедуре.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Техногенная катастрофа

Он также отметил, что сегодня должна начаться операция по поднятию танкера Delfi судовладельцем.

С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ (Администрации морских портов Украины – 24 канал). Но не дожидаясь этой даты мы уже согласовали с главой ОГА в Одесской области Максимом Куцым провести в комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить событие техногенной катастрофой,

– отметил Криклий.

Это делается для того, чтобы дать возможность администрации портов двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры. Он также считает, что с изменением исполнителя изменится и подход. Все настроены быстро убрать этот металлический лом городского пляжа.

Справка. В Одессе в который раз пытались поднять затонувший танкер. К судну в течение дня подходили 2 буксира, которые должны были попробовать поднять танкер с волнореза, но тщетно. Это предпоследняя попытка подъема судовладельцем. В субботу утром у него будет последний шанс исправить ситуацию. Если не удастся и на этот раз он передаст право собственности на танкер и тогда работами по его поднятию и займется Администрация морских портов Украины.

В чем проблема?

"Проблема в том, что буквально там несколько метров. Большие буксиры не могут близко подойти к танкеру, поэтому приходится использовать маленькие суда и передавать постоянно канаты. Отвести его из пляжа в порт, чтобы исследовать, в каком он состоянии и исследовать, что с ним можно делать", – пояснил корреспондент "Радио Свобода" Михаил Штекель.