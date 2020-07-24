Аварию танкера Delfi планируют признать техногенной катастрофой: Криклий объяснил, почему
Затопление танкера Delfi в Одессе хотят признать техногенной катастрофой. Это позволит Администрации морских портов убрать судно по упрощенной процедуре.
Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
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Техногенная катастрофа
Он также отметил, что сегодня должна начаться операция по поднятию танкера Delfi судовладельцем.
С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ (Администрации морских портов Украины – 24 канал). Но не дожидаясь этой даты мы уже согласовали с главой ОГА в Одесской области Максимом Куцым провести в комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить событие техногенной катастрофой,
– отметил Криклий.
Это делается для того, чтобы дать возможность администрации портов двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры. Он также считает, что с изменением исполнителя изменится и подход. Все настроены быстро убрать этот металлический лом городского пляжа.
В чем проблема?
"Проблема в том, что буквально там несколько метров. Большие буксиры не могут близко подойти к танкеру, поэтому приходится использовать маленькие суда и передавать постоянно канаты. Отвести его из пляжа в порт, чтобы исследовать, в каком он состоянии и исследовать, что с ним можно делать", – пояснил корреспондент "Радио Свобода" Михаил Штекель.
Что известно о затонувшем танкере Delfi возле Одессы?
Из-за шторма возле берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы 21 ноября 2019 года. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
Владелец танкера вправе самостоятельно забрать его с места аварии до 1 апреля 2020 года.
С танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды 21 июня, а 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.
Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что до 25 июля судно уберут.
18 июля владелец танкера попытался поднять судно, однако несколько попыток оказались напрасными.