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Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

Авдеевский коксохим оказался на грани остановки, – директор завода

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Авдеевский коксохимический завод
Авдеевский коксохимический завод / ua.censor.net.ua

Авдеевский коксохим из-за нехватки сырья оказался на грани остановки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор предприятия Муса Магомедов.

По словам Магомедова, уже через неделю на заводе закончится запас серной кислоты, что приведет к вынужденной остановке производства. При этом директор указывает, что испытывает странные чувства в связи с данной ситуацией, поскольку завод, расположенный фактически в зоне ведения боевых действий на востоке Украины, и неоднократно подвергался обстрелу сумел выжить, но оказался в сложной ситуации из-за украинских поставщиков.

"Плохие новости. Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты – сырья, без которого работа коксохима невозможна. Странное чувство: завод сумел выжить во время боевых действий, но остановиться может из-за банальной нехватки сырья, которое нам должно поставить наше отечественное предприятие. Нам объясняют эту ситуацию нехваткой вагонов. Трейдер Восточного Гока, предприятие "Торгсервис", который продает АКХЗ серную кислоту, должен был в июне отгрузить нам 1080 тонн серной кислоты, а отгрузил пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного...", – написал Магомедов.

При этом директор завода указал, что намерения Минэкономики ограничить импорт серной кислоты в Украину неуместны, и данная ситуация тому яркий пример.

"При этом в Министерстве экономики на полном серьезе рассматривают введение пошлин на импорт серной кислоты в Украину. Хотя уже совершенно очевидно, что нам без импорта никак не справиться. Но что делать нам сейчас, в данной ситуации? У нас за спиной коксохимическое производство и целый город, который зависит от этого производства, а также металлургические комбинаты страны, которые просто не смогут работать без нашего кокса", – написал Магомедов.

Теги: Министерство экономического развития и торговли химическая промышленость
Источник: 24 Канал
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