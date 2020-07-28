С 1 августа 2020 года украинцы ощутят много изменений в различных сферах жизни. Прежде всего, много изменений будет в экономической сфере. С августа банкоматы станут необязательными, ведь украинцы смогут снимать наличные просто в кассах учреждений торговли. Также увеличится тариф на электроэнергию. Кроме того, изменятся правила карантина. В частности в Украине заработают детские лагеря.

Про все ключевые изменения, которые ожидают украинцев с 1 августа – читайте в материале 24 канала.

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Что будет с банкоматами

В последний месяц лета кассовые аппараты станут необязательными. Все из-за введения новых правил для предпринимателей относительно кассовых аппаратов (они же РРО). Впрочем сами правила чуть позже, а пока – о том, где снимать наличные.

По постановлению Нацбанка, с 1 августа снимать наличные с карты можно будет просто в заведениях торговли, общественного питания и других услуг, а также в отделениях Укрпочты.

Финансисты рассчитывают, что такой замысел должен положительно повлиять на процесс детенизации экономики. Кроме того, это значительно упростит возможность снимать наличные с банковской карты.

Правда, следует учесть, что в таком случае будет действовать комиссия. Ее размер зависит от финансовой политики банка, выдавшего карту. Подробнее о том, как снимать наличные без банкомата читайте – по ссылке.

К слову, раньше других начал выдавать наличные через кассовые аппараты государственный "Приватбанк". Владельцы его карт могли таким способом еще с июня снимать до 500 гривен.

Бизнес по-новому

Второе нововведение напрямую связано с первым или наоборот. От августа применение РРО (электронных кассовых аппаратов) станет обязательным для бизнеса.

Тем предпринимателям, которые не смогли или не захотели подготовиться к этому нововведению, грозят штрафы. До конца года пока они будут не существенными:

10% от стоимости проданного товара или услуг – за первое нарушение;

50% – за каждое последующее нарушение;

100% и 150% соответственно – уже с 1 января 2021 года.

Новый тариф на электроэнергию

Постоянные изменения тарифов уже стали привычной практикой в Украине. На этот раз НКРЕКП увеличивает тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии. Новая цена начнет действовать уже с 1 августа.

Всего тариф на передачу электроэнергии вырастет на 54,6%. Следовательно, в последний месяц лета этот тариф составит 240 гривен 23 копейки за мегаватт-час.

Что интересно, предварительно планировали увеличить этот тариф в два раза, но впоследствии по просьбе бизнеса решили сделать рост тарифа более "гладким".

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Реформа рынка газа

В вопросе поставки газа тоже стоит готовиться к изменениям. С 1 августа стартует последний этап реформы газового рынка. Это означает, что потребители смогут самостоятельно выбирать себе поставщика.

Еще одно новшество – переход к рыночной стоимости газа. Отныне ни "Нафтогаз", ни Кабинет Министров не будут устанавливать цену, как было раньше. Предварительно, это должно привести к удешевлению цены, ведь поставщики будут заинтересованы привлечь клиентов. Впрочем, как это будет работать в украинских реалиях – увидим.

Что будет с теми, кто не выберет поставщика?

Для таких потребителей есть так называемый "поставщик последней надежды". Им выступает государственный "Нафтогаз". Он обязан поставлять газ с нулевой наценкой в течение 60 суток. За это время потребитель должен выбрать себе коммерческого поставщика.

Карантин по-новому

Еще одна тема, которая больше всего интересует украинцев в течение последней половины года. Кабинет Министров Украины продлил карантин до 31 августа, но с 1 августа начнут действовать новые правила для него.

Начиная с последнего месяца лета, регионы Украины будут поделены на четыре цветные зоны по уровню распространения коронавируса. От "зеленой зоны", где ситуация наиболее благоприятная, до "Красной", где она наихудшая.

Цвет каждой зоны будет зависеть от уровня заполненности коек, количества тестирований на 100 тысяч граждан, процента выявления больных и динамики заболеваемости. От цвета будет зависеть уровень карантинных ограничений в каждой области.

Какими будут ограничения в регионах, в зависимости от цвета зоны / МЗ таблица

Заработают детские лагеря

Когда лето уже идет к своему завершению, дети получат возможность отдохнуть в детских лагерях. Правда, с 1 августа они заработают не на всей территории страны.

Министерство здравоохранения позволит открывать детские лагеря в регионах, относящихся к "зеленой" и "желтой" зонамм. В то же время в "красной" и "оранжевой" зоне они и впредь останутся закрытыми.

Финальный этап вступительной кампании

В августе вступительная кампания в высшие учебные заведения выходит на финальную стадию. С 1 августа начнется регистрация электронных кабинетов для выпускников школ.

Также уже в первый день месяца начнется сдача творческих конкурсов она продлится до 12 августа. Прием заявлений и документов продлится с 13 до 22 августа, а для тех, кто поступает по результатам вступительных экзаменов – до 16 августа.