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      Авиабилеты, шорты и навоз: список самых странных и нелепых взяток в мире

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      Авиабилеты, шорты и навоз: список самых странных и нелепых взяток в мире
      Авиабилеты, шорты и навоз: список самых странных и нелепых взяток в мире / 24 канал

      Уже давно не редкость, что чиновники, не стесняясь, берут взятки. Бывают они не только деньгами, а в виде мешков с навозом, авиабилетов или кассетного магнитофона. В частности, украинские чиновники отличились взятками в валюте, которые были спрятаны в коробку из-под конфет или дорогого виски.

      Чтобы избежать наказания, коррупционеры иногда удивляют своей изобретательностью. Но бывает так, что сообразительность все-таки не сработала.

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      Список необычных, смешных и порой даже печальных историй о взятках опубликовала организация Transparency International.

      Взятки авиабилетыми (Казахстан)

      Инспектор миграционной полиции в Казахстане принимал необычные взятки. Поскольку он помогал иностранцам быстрее оформлять документы для работы, он требовал, чтобы они в свою очередь платили ему авиабилетами.

      Хабарі платили авіаквитками
      Взятки платили авиабилетами

      Да, инспектор запланировал множество путешествий со стоимостью билетов около тысячи долларов. Однако, ему не удалось осуществить свой замысел, потому что его задержали и осудили на 7 лет лишения свободы.

      Деньги в коробке конфет и упаковке виски (Украина)

      Несколько лет назад ГПУ писала, что поймала нескольких таких "творческих" коррупционеров. Да, одному полицейскому на Киевщине пытались дать взятку в размере 5 тысяч долларов в коробке Raffaello. Интересно, что в Кропивницком работник прокуратуры требовал 10 тысяч долларов в подарочном наборе Jack Daniel's, однако обнаружили там 40 тысяч долларов.

      Хабар заховали у коробку цукерок
      Взятку спрятали в коробку конфет

      350 мешков навоза (Казахстан)

      Председатель исполнительного органа одного из сельских округов в Казахстане требовал за подпись на документах для получения земельного участка взятку мешками навоза. Идея очень логична, ведь 350 мешков удобрения еще в 2017 году стоили около 550 долларов. Но за взятку чиновник получил штраф в 30 раз больше.

      Взятки драгоценными камнями (Китай)

      Бывший вицегубернатор провинции в центральном Китае любил нефриты. Свое восхищение он не скрывал: ежедневно чиновник надевал нефритовое ожерелье и носил с собой в кармане маленький фонарик и увеличительное стекло, чтобы рассматривать новые нефриты.

      Коштовне каміння – нефрит
      Драгоценные камни – нефрит

      Как он брал взятки? План рабочих поездок часто включал посещение рынков с нефритом. Там он и требовал нефриты. В общем, его коллекция камней была стоимостью в 1,6 миллиона долларов.

      Сам себе лавка (Россия)

      Интересно, что взятки – это не только возможность получить что-то неправомерным путем, таким способом можно еще и избавиться от лишних вещей. Так, преподаватель одной академии в России требовал за оценки "купить" у него хлам по списку. Например, сертификат на покупку в рыбацкой магазине, кассетный магнитофон, пишущую машинку и даже шорты.

      blog_ava
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      12 августа
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      Теги: Новости Украины Деньги Новости России Полиция Взятка Китай Новости Казахстана
      Источник: 24 канал
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