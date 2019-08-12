Авиабилеты, шорты и навоз: список самых странных и нелепых взяток в мире

Уже давно не редкость, что чиновники, не стесняясь, берут взятки. Бывают они не только деньгами, а в виде мешков с навозом, авиабилетов или кассетного магнитофона. В частности, украинские чиновники отличились взятками в валюте, которые были спрятаны в коробку из-под конфет или дорогого виски.

Чтобы избежать наказания, коррупционеры иногда удивляют своей изобретательностью. Но бывает так, что сообразительность все-таки не сработала.

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Список необычных, смешных и порой даже печальных историй о взятках опубликовала организация Transparency International.

Взятки авиабилетыми (Казахстан)

Инспектор миграционной полиции в Казахстане принимал необычные взятки. Поскольку он помогал иностранцам быстрее оформлять документы для работы, он требовал, чтобы они в свою очередь платили ему авиабилетами.



Взятки платили авиабилетами

Да, инспектор запланировал множество путешествий со стоимостью билетов около тысячи долларов. Однако, ему не удалось осуществить свой замысел, потому что его задержали и осудили на 7 лет лишения свободы.

Деньги в коробке конфет и упаковке виски (Украина)

Несколько лет назад ГПУ писала, что поймала нескольких таких "творческих" коррупционеров. Да, одному полицейскому на Киевщине пытались дать взятку в размере 5 тысяч долларов в коробке Raffaello. Интересно, что в Кропивницком работник прокуратуры требовал 10 тысяч долларов в подарочном наборе Jack Daniel's, однако обнаружили там 40 тысяч долларов.



Взятку спрятали в коробку конфет

350 мешков навоза (Казахстан)

Председатель исполнительного органа одного из сельских округов в Казахстане требовал за подпись на документах для получения земельного участка взятку мешками навоза. Идея очень логична, ведь 350 мешков удобрения еще в 2017 году стоили около 550 долларов. Но за взятку чиновник получил штраф в 30 раз больше.

Взятки драгоценными камнями (Китай)

Бывший вицегубернатор провинции в центральном Китае любил нефриты. Свое восхищение он не скрывал: ежедневно чиновник надевал нефритовое ожерелье и носил с собой в кармане маленький фонарик и увеличительное стекло, чтобы рассматривать новые нефриты.



Драгоценные камни – нефрит

Как он брал взятки? План рабочих поездок часто включал посещение рынков с нефритом. Там он и требовал нефриты. В общем, его коллекция камней была стоимостью в 1,6 миллиона долларов.

Сам себе лавка (Россия)

Интересно, что взятки – это не только возможность получить что-то неправомерным путем, таким способом можно еще и избавиться от лишних вещей. Так, преподаватель одной академии в России требовал за оценки "купить" у него хлам по списку. Например, сертификат на покупку в рыбацкой магазине, кассетный магнитофон, пишущую машинку и даже шорты.