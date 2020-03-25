Авиабизнес, сырьевые страны и сфера услуг: что их ждет во время и после коронавируса

Лучший способ рассмешить Бога – это строить планы. Я любил говорить, что мне предстоит рассказывать детям о том, как выглядел мир до интернета. Вполне возможно, что мне придется рассказывать им же о том, как выглядел мир до коронавируса.

Сложно понять, где заканчиваются прогнозы и начинается паника. Все зависит от ряда факторов, которые оценке не поддаются. Кто-то склонен мерять коронавирус шаблонами гриппа – и они ждут теплого сезона, в надежде, что пандемия сама сойдет на нет. Кто-то живет с надеждой на скорое изобретение вакцины – и отметает вероятность, что к моменту ее изобретения человечество уже успеет тотально переболеть новой болезнью. Кто-то надеется на глобальную бюрократию – и верит в могущество институтов и их методов борьбы.

К теме Розробка вакцини проти коронавірусу: що вдалося з'ясувати вченим

Но оптимизм одних и пессимизм других – это, скорее, история про самих говорящих. Постфактум мы сможем вручить награду тем, кто был прав. Но пока что мы живем в эпоху "черного лебедя" – события, которое случилось внезапно, изменит многое и будет объяснено лишь после своего окончания.

К концу мая большинство авиаперевозчиков обанкротятся

Пока что у нас на руках есть сухая статистика – из тех сфер, которые уже успели ощутить на себе новую реальность. Всемирная организация туризма пишет о том, что еще 40 лет назад международные путешествия были доступны 280 миллионам людей. В прошлом году этот турпоток приблизился к полутора миллиардам. Но уже сейчас мы видим прогнозы, что без поддержки к концу мая большинство авиаперевозчиков обанкротятся.

В прошлый раз такое случалось при вспышке атипичной пневмонии в 2003 году. Но тогда кризис продолжался три месяца – и был сконцентрирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отрасль восстановилась за полгода – но даже тогда успела потерять 6 миллиардов долларов. А уже сейчас ясно, что география коронавируса куда шире, чем та, что была у его предшественников.



Самолеты продолжают летать, но это скорее борьбы за "слоты" – выгодное время взлета и посадки в аэропортах. Если авиакомпания его не использует – аэропорт имеет право его перепродать. Авиагранды готовы нести убытки на полупустых салонах – но не терять то, что еще недавно было главным конкурентным преимуществом. Но мы не знаем, что будет дальше. Самый пессимистичный сценарий Международной ассоциации воздушного транспорта – это 133 миллиардов потерь.

Глобальность вируса – праздник индивидуальных решений

Карта распространения нового вируса давно доказала его глобальность. И мы понятия не имеем, как новый вызов скажется на той наднациональной инфраструктуре, к которой мы успели привыкнуть. Каждая новость из Европы – это уже не новость из Евросоюза, а из отдельной европейской страны. Границы вновь прорезаются на карте, общеевропейская бюрократия молчит, а национальные бюрократии говорят все громче. Вместо общих решений для всего континента мы видим праздник индивидуального. Каждая страна вчерпывает воду из своего отсека. Прага, Париж, Рим – есть, а Брюсселя – нет.

Что ждет сырьевые страны

Мы понятия не имеем, что ждет сырьевые страны. Топливо дешевеет, рынки, которые привыкли быть локомотивами роста – падают, сырье становится все дешевле. Каким будет будущее стран, которые поставляли трудовых мигрантов? Кто воспользуется кризисом и придет на смену местным элитам? Как может измениться карта популистских режимов, и как именно – карта религиозных?

Читайте также Ми не знаємо, скільки це триватиме, – Шмигаль про пандемію та економічну кризу

Сфера услуг и судьба бизнеса

Мы привыкли считать сферу услуг локомотивом новой экономики. Но нам остается лишь догадываться, что именно из привычного нам сумеет пережить карантин и изоляцию. Одно дело, если мы перестанем сидеть по домам через пару недель. Другое – если через пару месяцев. Возможно, что за тревогой наступит привыкание и мы снова выплеснемся на улицы. Но кто сегодня готов прогнозировать судьбу бизнеса, живущего на кредитных деньгах, заемных средствах и всеобщей вере в устойчивость и развитие?

У нас нет не просто ответов, у нас нет вопросов

Проблема даже не в том, что у нас нет ответов. Проблема в том, что у нас даже нет вопросов к новой реальности. Мы не знаем ни сроков, ни степени устойчивости, ни момента наступления точки невозврата. Возможно, все закончится послезавтра – и этот текст будет выглядеть приметой того времени, когда мы все работали из удаленки. А, возможно, послезавтра все только начнется.

Первый отчет о коронавирусе был издан китайским офисом ВОЗ 31 декабря 2019 года. Спустя два с половиной месяца вирус был зафиксирован почти в 200 странах мира. Золотое время для публицистики. И совсем непонятное для всего остального.