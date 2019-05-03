Авиация с радиусом действия до Львова: в Зеленского назвали силы РФ на границе с Украиной

За последние пять лет на территории России возобновили группировку войск, которые когда-то были развернуты в группе советской армии в восточной Германии против НАТО. В Кремле готовят эти силы против Украины и Альянса, ведь понимают, что придет момент, когда наше государство станет его членом.

Об этом рассказал советник будущего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".

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"Я даже могу вам по номерам назвать: Калининград – шестая армия, под Москвой; первая танковая дрезденская армия, дальше 8-я, 20-я, 48-я, 9-я, 2-я армии. Это зеркальный перенос на территорию Российской Федерации частей и соединений из группы советских войск в Германии, а там была группировка численностью 1,5 миллиона", – отметил Апаршин.

По мнению советника новоизбранного президента, такие вооруженные соединения для парадов не создают.

Там есть и ракетные комплексы "Искандер", и авиация с радиусом действия уже до Львова. Российская Федерация готовится к войне. Но я бы не делал из этого трагедии, поскольку любая армия, хоть РФ, хоть Украины должна готовиться к войне. Это назначение армии. Но против Украины собирать такое ​​количество войск нет необходимости. Я думаю, что эту группировку войск они заранее создают против НАТО,

– сказал он.

По убеждению Апаршина, Москва понимает, что все равно придет тот момент, когда ей придется согласиться, что Украина будет членом НАТО. Поэтому сейчас Россия и создает такую же границу как когда-то в Германии.

Советник Зеленского подчеркнул, что сегодня сложилась опасная ситуация, однако Вооруженные силы Украины готовы в полной мере гарантировать безопасность украинцев.



Россия может напасть на Украину с нескольких направлений

Какие силы держит РФ на границе с Украиной?

Россия собрала и разместила около 90 тысяч военнослужащих и наемников вблизи Украины. Больше всего российских военных дислоцируется в Крыму – 35 тысяч. В оккупированных районах Донецкой и Луганской области – 35,1 тысячи наемников. Кроме армии, страна-агрессор стянула к границе 850 танков, более 1600 единиц боевых бронированных машин, 1500 единиц ствольной и реактивной артиллерии, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов (на Донецком направлении), а также более 200 самолетов и вертолетов. С моря украинцам угрожают 5 подводных лодок, а также до 40 боевых кораблей и катеров.