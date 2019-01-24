Исчезновение футболиста Эмилиано Салы: эксперты назвали возможную причину авиакатастрофы

Самолет, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, мог разбиться из-за обледенения крыльев.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на слова авиационного эксперта. К такому выводу он пришел после сообщения самого Эмилиано Сала с борта самолета о том, что воздушное судно трясет и оно может разлететься.

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При этом обледенение крыльев могло привести к тому, что самолет целым упал в воду, а не разлетелся на куски еще в воздухе. Именно поэтому спасатели до сих пор не могут найти обломки самолета.



Как обледенение крыльев влияет на самолет

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Также сообщается и о том, что сам самолет Piper PA-46 находился не в лучшем состоянии. 35-летний самолет имел проблемы еще при перелете в Нант из Уэльса. Об этом со ссылкой на друзей пилота Дэйва Ибботсона, который и перевозил Сала в Кардифф, пишет издание.

Что случилось с Эмилиано Сала

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