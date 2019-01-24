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      Исчезновение футболиста Эмилиано Салы: эксперты назвали возможную причину авиакатастрофы

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      Эмилиано Сала пропал: новости о пропавшем самолете с футболистом
      Эмилиано Сала исчез / BBC

      Самолет, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, мог разбиться из-за обледенения крыльев.

      Об этом сообщает The Sun со ссылкой на слова авиационного эксперта. К такому выводу он пришел после сообщения самого Эмилиано Сала с борта самолета о том, что воздушное судно трясет и оно может разлететься.

      Читайте также: Поиски Эмилиано Сала: что случилось и последние новости трагедии

      При этом обледенение крыльев могло привести к тому, что самолет целым упал в воду, а не разлетелся на куски еще в воздухе. Именно поэтому спасатели до сих пор не могут найти обломки самолета.


      Как обледенение крыльев влияет на самолет

      Читайте также: Мне очень страшно: Эмилиано Сала успел отправить аудиосообщение перед исчезновением

      Также сообщается и о том, что сам самолет Piper PA-46 находился не в лучшем состоянии. 35-летний самолет имел проблемы еще при перелете в Нант из Уэльса. Об этом со ссылкой на друзей пилота Дэйва Ибботсона, который и перевозил Сала в Кардифф, пишет издание.

      Что случилось с Эмилиано Сала

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      Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала Катастрофа авиация
      Источник: 24 Канал
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