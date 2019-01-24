Исчезновение футболиста Эмилиано Салы: эксперты назвали возможную причину авиакатастрофы
Самолет, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, мог разбиться из-за обледенения крыльев.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на слова авиационного эксперта. К такому выводу он пришел после сообщения самого Эмилиано Сала с борта самолета о том, что воздушное судно трясет и оно может разлететься.
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При этом обледенение крыльев могло привести к тому, что самолет целым упал в воду, а не разлетелся на куски еще в воздухе. Именно поэтому спасатели до сих пор не могут найти обломки самолета.
Как обледенение крыльев влияет на самолет
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Также сообщается и о том, что сам самолет Piper PA-46 находился не в лучшем состоянии. 35-летний самолет имел проблемы еще при перелете в Нант из Уэльса. Об этом со ссылкой на друзей пилота Дэйва Ибботсона, который и перевозил Сала в Кардифф, пишет издание.
Что случилось с Эмилиано Сала
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он напрвлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Принадлежат ли они самолету – пока неизвестно.
- В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.
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