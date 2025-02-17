В аэропорту Торонто перевернулся самолет: видео момента аварии

В аэропорту Торонто в Канаде пассажирский самолет Bombardier авиакомпании Delta Airlines во время приземления ударился в землю и перевернулся. В сети появилось видео момента аварии.

Из-за опрокидывания самолета в Торонто, к счастью, никто не погиб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Авария самолета в Торонто попала на видео

В аэропорту Торонто, что в Канаде, пассажирский самолет Bombardier авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время приземления. Он летел из Миннеаполиса.

Момент аварии в аэропорту Торонто: смотрите видео

Пассажиры помогали друг другу выбраться из самолета. К счастью, обошлось без жертв, однако два человека получили тяжелые травмы. В общем ранены 18 человек из 80, что были на борту.

Большинство пассажиров получили лишь испуг.

Пассажиры самолета спешно выходят из него: смотрите видео (внимание, присутствует ненормативная лексика)

CNN сообщает, что на момент посадки в аэропорту дул сильный ветер, видимость была ухудшена из-за снежной метели. Самолет сильно ударился во взлетно-посадочную полосу, после чего перевернулся к горе дном.

Экстренные службы оперативно потушили пожар, возникший в самолете. Медицинский вертолет, летевший неподалеку, изменил свой маршрут, чтобы помочь при аварии.

Инцидент ненадолго парализовал крупнейший аэропорт страны. Более 200 рейсов были отменены, часть активных рейсов перенаправили, в частности в Квебекский международный аэропорт в Монреале. 2 из 5 посадочных полос в Торонто будут закрыты еще несколько дней для анализа аварии.

Обратите внимание! Это уже четвертая крупная авиакатастрофа в Северной Америке за последний месяц. Три недели назад ужасное столкновение самолета с вертолетом в Вашингтоне унесло жизни 67 человек.

Сильный снегопад в Торонто наблюдали в течение выходных. Персонал делал все возможное, чтобы оперативно расчистить примерно 20 сантиметров снега, покрывшего аэропорт ранее. Скорость ветра во время приземления самолета Bombardier была около 60 километров в час.

После того, как самолет остановился, "мы висели вверх ногами, как летучие мыши",

– сказал CNN один из пассажиров.

Пассажиры выпрыгивали из самолета под "дождем" из пожарной пены. Они обнимались, чтобы защититься от ветра, вспоминают очевидцы.