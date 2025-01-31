Известно, что на борту American Airlines было 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Экипаж Black Hawk состоял из трех солдат. Из реки Потомак вытащили более 40 тел, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Страшная авиакатастрофа в Вашингтоне

Издание получило эксклюзивные кадры аварии. На них зафиксированы разные ракурсы столкновения между самолетом и вертолетом над рекой Потомак.

На первом видео видно, как вертолет на скорости летит над рекой. У Black Hawk на хвосте и корпусе мерцают красные огни, а на носу виднеется зеленый. Самолет American Airlines движется в сторону аэропорта. Затем вертолет сталкивается с авиалайнером, что вызывает взрыв. Самолет начинает вращаться и падает в реку, а Black Hawk также падает в воду, продолжая светиться красными огнями.

Второе видео, снято с территории аэропорта. На нем видно, как самолет спускается на взлетно-посадочную полосу 33 аэропорта Рональда Рейгана слева, а вертолет пролетает над рекой с правой стороны. Оба летят на низкой высоте и приближаются друг к другу, в конце концов столкнувшись в огромном взрыве. После взрыва оба воздушных судна падают в реку.

Столкновение самолетов: смотрите видео

Напомним, что среди пассажиров American Airlines были российские фигуристы.