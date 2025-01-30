Яркая вспышка и падение: момент столкновения самолета с вертолетом в Вашингтоне попал на видео

В Вашингтоне 29 января произошла авиакатастрофа. Возле аэропорта Рейгана столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Есть жертвы.

Момент столкновения самолета с вертолетом попал на видео. Соответствующие кадры обнародовали СМИ, в частности, WBAL-TV 11 Baltimore, сообщает 24 Канал.

Узнайте больше Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: что известно об авиакатастрофе

Столкновение самолета с вертолетом в Вашингтоне

Накануне, вечером 29 января, региональный пассажирский самолет American Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Army Black Hawk. СМИ сообщали, что борта могли упасть в реку Потомак возле аэропорта Рейгана в Вашингтоне.

Момент столкновения попал на видео. Заметим, на кадрах видно яркую вспышку.

Читайте также Что известно о военном вертолете, который столкнулся с самолетом в США: в CNN рассказали

Авиакатастрофа в Вашингтоне: смотрите видео

Утром 30 января СМИ сообщили, что из реки Потомак извлекли уже 19 тел.

Добавим, журналисты со ссылкой на источники в American Airlines сообщали, что на борту самолеталака находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета – 3 солдата.