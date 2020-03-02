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      Авиакатастрофа МАУ: из-за коронавируса Украина не может возобновить консультации с Ираном

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      Украина должна возобновить общение с правоохранителями Ирана касательно катастрофы самолета МАУ под Тегераном. Однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили.

      Только ситуация немного улучшится, Украина продолжит общение с иранскими коллегами, отметил генпрокурор Руслан Рябошапка в комментарии "Интерфакс".

      Важно: У Украины есть 3 версии об авиакатастрофе МАУ в Иране, – Данилов

      "Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", – пояснил Рябошапка.

      Справка. По состоянию на 2 марта, в Иране подтвердили 978 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях.

      Сейчас следствие остановилось на этапе расшифровки черных ящиков. 22 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Иран не будет расшифровывать черные ящики с самолета авиакомпании МАУ без участия Украины.

      Заметим, что после авиакатастрофы "черные ящики" обычно остаются неповрежденными. На них есть информация, которая может существенно помочь в расследовании причин крушения самолетов. Однако, в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация, потому что Иран подозревают в намеренном затягивании процесса расшифровки.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

      Авіакатастрофа МАУ
      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус Covid-19 Алексей Данилов Иран Руслан Рябошапка Катастрофа Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране
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