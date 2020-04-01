Авиакатастрофа МАУ в Иране: Кабмин выделил более 3 миллионов гривен на возмещение расходов

Деньги выделили на возмещение расходов привлечения самолетов Минобороны и ГСЧС.

Кстати Катастрофа самолета МАУ: Украина и Иран договорились о расследовании в период коронавируса

Правительство выделило:

Заметим, что иранские власти задерживают процесс передачи Украине черных ящиков самолета МАУ из-за пандемии коронавируса.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина будет требовать полной компенсации.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала