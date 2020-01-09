Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Иран официально пригласил США и другие страны к расследованию
Иран официально пригласил к участию в расследовании катастрофы самолета МАУ представителей США и других стран. Ведь это предусмотрено международными стандартами, в частности Чикагской конвенцией.
Об этом сообщил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде во время презентации результатов предварительного расследования катастрофы.
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Следственная группа предложила всем государствам, признанным бенефициарами в соответствии с Чикагской конвенцией, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов,
– заявил Абедзаде.
Что предусматривает Чикагская конвенция? Документ содержит обязательные требования к процедуре расследования авиационных катастроф и определяет, какие государства могут принимать участие в расследовании: государство, где произошла катастрофа; государство, где зарегистрировано судно; государство-оператор самолета; государство-разработчик и государство-производитель воздушного судна.
По словам Абедзаде, Иран сразу после катастрофы направил сообщение об инциденте в Украину как страну, где зарегистрирован самолет, и США как страну, где находится штаб-квартира Boeing. Также Иран проинформировал Швецию и Канаду, ведь граждане этих стран тоже находились на борту.
Глава управления также опроверг слухи о том, что Иран отказал в сотрудничестве США и компании Boeing.
Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Самолет с украинскими спасателями и экспертами прибыл в Иран в ночь на 9 января.
- Украинские эксперты рассматривают 4 версии катастрофы. Среди них – возможно поражение российской ракетой.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу возле Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- По данным источников редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, украинская комиссия расследования катастрофы не обнаружила следов пожара на двигателях самолета. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
- США предложили Украине помощь в расследовании причин авиакатастрофы в Иране.