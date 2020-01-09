Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Иран официально пригласил США и другие страны к расследованию

Иран официально пригласил к участию в расследовании катастрофы самолета МАУ представителей США и других стран. Ведь это предусмотрено международными стандартами, в частности Чикагской конвенцией.

Об этом сообщил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде во время презентации результатов предварительного расследования катастрофы.

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Следственная группа предложила всем государствам, признанным бенефициарами в соответствии с Чикагской конвенцией, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов,

– заявил Абедзаде.

Что предусматривает Чикагская конвенция? Документ содержит обязательные требования к процедуре расследования авиационных катастроф и определяет, какие государства могут принимать участие в расследовании: государство, где произошла катастрофа; государство, где зарегистрировано судно; государство-оператор самолета; государство-разработчик и государство-производитель воздушного судна.

По словам Абедзаде, Иран сразу после катастрофы направил сообщение об инциденте в Украину как страну, где зарегистрирован самолет, и США как страну, где находится штаб-квартира Boeing. Также Иран проинформировал Швецию и Канаду, ведь граждане этих стран тоже находились на борту.

Глава управления также опроверг слухи о том, что Иран отказал в сотрудничестве США и компании Boeing.