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Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве: детали от очевидцев

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Владельцем вертолета, упавшего 6 сентября на Трухановом острове в Киеве, оказался бизнесмен Юрий Косюк. К счастью, в этой аварии жертв нет, есть пострадавшие. Пока что они в больнице.

В воздухе вертолет пробыл меньше минуты. Только вылетел с базы на Гидропарке, и вдруг что-то пошло не так. Местные рыбаки как раз разложили удочки и услышали необычный шум.

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"Услышали звук приближения вертолета. Он летел низко-низко и приближался прямо на нас. Вдруг какой-то хлопок и хруст поломанного вертолета. Когда он падал, мы прятались за деревьями. Если бы он нас здесь накрыл, то неизвестно что было бы, может какой-то взрыв", – рассказали очевидцы.

Уже через 10 минут рыбаки увидели, как к месту падения плывут водолазы, съезжаются автомобили полиции, медики и спасатели. Те сразу же начали извлекать из кабины двух мужчин: 62-летнего командира и 70-летнего пилота вертолета.

Один человек самостоятельно освободился с вертолета. Другой человек – это пилот, был зажат в кабине. С помощью специального оборудования спасатели достали мужчину и передали работникам медицинской помощи,
– пояснила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Тяжело раненых сразу же отвезли в больницу скорой помощи на левобережье. Причины падения вертолета следователи выясняют.

"Организация, осуществляющая эти полеты, также пройдет ряд проверок для того, чтобы установить, не было ли каких-то фактов нарушения в технологии процесса", – отметил авиационный эксперт Богдан Долинце.

А принадлежит Eurocopter EC145 "Мироновскому хлебопродукту". Стоит такой до девяти миллионов евро. Вероятно, именно на этом вертолете, чтобы избежать пробок, летает сам владелец предприятия миллиардер Юрий Косюк. Бизнесмен входит в десятку самых богатых людей Украины, а в 2014-м работал заместителем главы Администрации Порошенко. Вот на этих фото видно, что вертолет, на котором видели Косюка, такой же, как тот, что упал сегодня на остров.

Вертолет Косюка

Прокуратура уже открыла уголовное производство: будут выяснять, не нарушили ли пилоты или техперсонал правила безопасности движения или эксплуатации вертолета.

Всего же в Киеве кроме большой вертолетной площадки в Гидропарке еще три. Кроме них – 6 маленьких вертолетных паркомест в основном на крышах бизнес-центров. Количество воздушных аварий сводят к минимуму. Летать воздушный транспорт может только над лесами или водоемами. Кроме того, для полетов владельцы должны получить разрешение государственного предприятия Укравиарух.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости Киева Авиакатастрофа на Трухановом острове
Источник: 24 канал
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