11:50
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве: первые подробности инцидента

356 Читати новину українською
Людям посчастливилось выжить, поскольку вертолет упал на деревья
Людям посчастливилось выжить, поскольку вертолет упал на деревья / пресс-служба Нацполиции в Киеве

Пилоту и пассажиру вертолета, который утром 6 сентября разбился на Трухановом острове, удалось выжить из-за того, что вертолет упал на деревья. Пассажир выбрался из вертолета самостоятельно, а вот пилота пришлось извлекать спасателям.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии УНН.

Читайте также: В Чехии вертолет упал на склад: есть жертвы

Один человек сам вылез, одного мы вытащили и передали представителям скорой медицинской помощи... Им повезло, что, может, вертолет упал на деревья, и они остались живы,
– отметила пресс-секретарь.

Она также добавила, что у пилота диагностировали перелом: металлическая конструкция из салона вертолета проткнула ему ногу.

Кроме этого, она уточнила, что возгорания на месте катастрофы не было.

авіакатастрофа Київ вертоліт
На Трухановом острове упал вертолет, два человека пострадало

Напомним, утром 6 сентября в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. В результате по меньшей мере два человека пострадало.

Теги: Новости Украины Новости Киева авиация ГСЧС Катастрофа
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
сегодня, 09:30 Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
Катерина Петренко
10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
сегодня, 08:41 10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
Аркадий Бабченко
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада
сегодня, 04:10 Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада
Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН
сегодня, 02:30 Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН
"Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
 2 февраля 2015 , 22:09
Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
 20 июня 2017 , 19:01
В столице пикетировали "Киевэнерго": требования жильцов
 25 сентября 2017 , 14:38
Кличко принял участие в открытии новой самой сверхсовременной школы №334 в Киеве
 3 сентября , 12:22
Вблизи места археологических раскопок на Почтовой площади установят веб-камеры, – КГГА
 13 августа , 20:05
“WebPromoExperts SEO Day” — станьте экспертом в SEO и зарабатывайте больше
3 сентября , 14:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук