Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве: первые подробности инцидента

Пилоту и пассажиру вертолета, который утром 6 сентября разбился на Трухановом острове, удалось выжить из-за того, что вертолет упал на деревья. Пассажир выбрался из вертолета самостоятельно, а вот пилота пришлось извлекать спасателям.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии УНН.

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Один человек сам вылез, одного мы вытащили и передали представителям скорой медицинской помощи... Им повезло, что, может, вертолет упал на деревья, и они остались живы,

– отметила пресс-секретарь.

Она также добавила, что у пилота диагностировали перелом: металлическая конструкция из салона вертолета проткнула ему ногу.



Кроме этого, она уточнила, что возгорания на месте катастрофы не было.



На Трухановом острове упал вертолет, два человека пострадало

Напомним, утром 6 сентября в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. В результате по меньшей мере два человека пострадало.