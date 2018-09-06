Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве: появились новые детали (фото и видео)

В четверг, 6 сентября, в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. Сейчас двое пострадавших из-за падения вертолета находятся в больнице.

Об этом рассказала с места события корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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На месте аварии до сих пор работают спасатели и следственно-оперативная группа. Они пытаются найти причину падения вертолета. Как отметила журналистка 24 канала, по предварительной информации, катастрофа произошла из-за того, что заклинило лопасти (детали двигателя).

На момент падения в вертолете находилось двое пилотов. Одному из них 62 года, другому – 70. По предварительной информации врачей, у них телесные повреждения средней тяжести.

На месте аварии до сих пор работают спасатели и следственно-оперативная группа

Также стало известно, что этот вертолет принадлежит частной компании "Мироновский хлебопродукт". Обломки вертолета разлетелись на расстояние до 5 метров, журналистов на более близкое расстояние не допускают.

Смотрите видео журналистки 24 канала с места события