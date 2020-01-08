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      Авиакатастрофа в Тегеране: самолет с украинской делегацией вылетит в Иран вечером 8 января

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      В Иран вылетит украинский самолет для спасательных работ / censor.net

      Вечером 8 января в Иран вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Такое решение приняли на внеочередном заседании правительства.

      Украинская делегация будет привлечена к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе, сообщил в фейсбуке президент Владимир Зеленский.

      Читайте подробно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Из Украины вылетят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины",
      – говорится в сообщении.

      Владимир Зеленский добавил, что проводит постоянные консультации с иностранными партнерами. По его словам, приоритет Украины – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу.

      Обратите внимание: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

      На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

      В Департаменте консульской службы МИД Украины создали оперативную кризисную группу. Телефон горячей линии – 238 17 77.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Иран МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация СБУ ГСЧС Міністерство оборони України СНБО Владимир Зеленский МИД Украины Министерство внутренних дел
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