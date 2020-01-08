Авиакатастрофа в Тегеране: самолет с украинской делегацией вылетит в Иран вечером 8 января

Вечером 8 января в Иран вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Такое решение приняли на внеочередном заседании правительства.

Украинская делегация будет привлечена к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе, сообщил в фейсбуке президент Владимир Зеленский.

Читайте подробно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

Из Украины вылетят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины",

– говорится в сообщении.

Владимир Зеленский добавил, что проводит постоянные консультации с иностранными партнерами. По его словам, приоритет Украины – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу.

Обратите внимание: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.



На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.



Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.



В Департаменте консульской службы МИД Украины создали оперативную кризисную группу. Телефон горячей линии – 238 17 77.