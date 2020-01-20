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      Авиакомпания Turkish Airlines устроила масштабную распродажу билетов из Украины

      82 Читати новину українською
      Авиакомпания Turkish Airlines / unsplash.com

      Турецкие авиалинии устроили распродажу билетов сразу из 6 городов Украины. Минимальные цены стартуют от 109 долларов в одну сторону. Больше о списке рейсов по сниженной цене – читайте далее.

      Из Харькова в Стамбул можно долететь за 109 долларов в одну сторону, а из Львова – от 115 долларов.

      Интересно! Ernest Airlines приостановил полеты: как теперь добраться из Украины в Италию

      Также Turkish Airlines летает по направлениям:

      • Запорожье – Стамбул от 113 долларов.
      • Одесса – Стамбул от 181 доллара.
      • Киев – Стамбул от 207 долларов.


      Запорожье – Стамбул от 113 долларов

      Все акционные тарифы включают увеличенную норму провоза багажа – ручная кладь до 8 килограммов и чемодан до 30 килограммов на одного пассажира. Распродажа будет действовать с 20 января по 3 февраля 2020 года на рейсы, которые будут осуществляться с 27 января по 14 мая 2020 года.

      Больше цен и направлений смотрите на сайте www.turkishairlines.com.

      Что известно о Turkish Airlines?Авиакомпания Turkish Airlines – это ключевой авиаперевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Он выполняет ряд регулярных рейсов на 118 международных и 37 внутренних направлениях Европы, Азии, Африки и Америки. Флот Turkish Airlines состоит из самолетов типа Boeing и Airbus различных модификаций. Вместе с грузовым флотом у авиакомпании 326 самолетов, вскоре флот должно пополнить еще 221 воздушное судно.

      Авиакомпания Turkish Airlines – это ключевой авиаперевозчик Турции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Цены Тарифы авиация
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