Авиакомпания Turkish Airlines устроила масштабную распродажу билетов из Украины

Турецкие авиалинии устроили распродажу билетов сразу из 6 городов Украины. Минимальные цены стартуют от 109 долларов в одну сторону. Больше о списке рейсов по сниженной цене – читайте далее.

Из Харькова в Стамбул можно долететь за 109 долларов в одну сторону, а из Львова – от 115 долларов.

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Также Turkish Airlines летает по направлениям:

Запорожье – Стамбул от 113 долларов.

Одесса – Стамбул от 181 доллара.

Киев – Стамбул от 207 долларов.



Запорожье – Стамбул от 113 долларов

Все акционные тарифы включают увеличенную норму провоза багажа – ручная кладь до 8 килограммов и чемодан до 30 килограммов на одного пассажира. Распродажа будет действовать с 20 января по 3 февраля 2020 года на рейсы, которые будут осуществляться с 27 января по 14 мая 2020 года.

Больше цен и направлений смотрите на сайте www.turkishairlines.com.

Что известно о Turkish Airlines?Авиакомпания Turkish Airlines – это ключевой авиаперевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Он выполняет ряд регулярных рейсов на 118 международных и 37 внутренних направлениях Европы, Азии, Африки и Америки. Флот Turkish Airlines состоит из самолетов типа Boeing и Airbus различных модификаций. Вместе с грузовым флотом у авиакомпании 326 самолетов, вскоре флот должно пополнить еще 221 воздушное судно.

Авиакомпания Turkish Airlines – это ключевой авиаперевозчик Турции

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