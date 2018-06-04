Авиакомпания YanAir открыла новый международный рейс из Украины

Украинская авиакомпания YanAir совместно с туристическим оператором Join Up 2 открыли 2 июня рейс Одесса – Барселона.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Одессы.

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Сегодня, 02 июня туристический оператор Join Up совместно с авиакомпанией "ЯнЕйр" открыли прямое воздушное сообщение между Одессой и Барселоной,

– говорится в сообщении

Самолет отправился из Одессы в 03:50 по местному времени. Рейс будет курсировать еженедельно по субботам.

Также туроператор планирует ввести несколько новых направлений: Одесса – Римини (Италия) и Одесса – Тиват (Черногория).

В ближайшее время Join Up 2 намерена перевести выполнение своих рейсов на стратегического партнера – авиакомпанию SkyUp.

Ранее сообщалось, что SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.



После этого перевозчик совершил свой первый полет в курортный город Шарм-эль-Шейха в Египте, и расширил географию полетов из аэропортов Украины.