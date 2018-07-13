23:07
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, сегодня
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Авиаперевозчик Bravo в очередной раз отличился: украинские туристы снова застряли в аэропорту

85 Читати новину українською
Авиаперевозчик Bravo в очередной раз отличился: украинские туристы снова застряли в аэропорту

С самого утра 13 июля группа украинских туристов не может отправиться из Киева в болгарский Бургас. Представители авиаперевозчика Bravo со своей стороны успокаивали своих пассажиров, но при этом переносили рейс не менее шести раз.

Об этом рассказала одна из пострадавших туристок, застрявших в международном аэропорту "Киев", передает "Апостроф".

Читайте также: Более полутысячи украинских туристов, которые застряли в Турции, вернулись домой

По ее словам, они должны были вылететь в Бургас еще в 05:40 утра, но в итоге рейс Bravo четыре раза откладывали, после чего назначили на 15:00. Но незадолго до последнего объявленного времени отправления представители аэропорта заявили, что рейс откладывается еще на 4 часа.

затримка, туристи, українці застрягли, аеропорт, авіація, Bravo

Рейс в Бургас из аэропорта Киев переносили не менее 6 раз

затримка, туристи, українці застрягли, аеропорт, авіація, Bravo

По последней информации, рейс был перенесен на 20:00 и часть пассажиров покинула здание аэропорта: до сих пор неизвестно, вылетели ли они 

В Bravo в свою очередь задержку объясняют тем, что после прилета борта из Турции у него обнаружили поломку, поэтому ее пытались найти и устранить.

затримка, туристи, українці застрягли, аеропорт, авіація, Bravo
Представитель авиакомпании Bravo убеждал пассажиров, что они отправятся в ближайшее время

К слову, пока неизвестно, нашла ли авиакомпания самолет для отправки туристов на черноморский курорт и сумели ли все же вылететь пассажиры.

Как убеждает пассажирка, сейчас в аэропорту продолжается протест многочисленных переносов вылета. Добавим, что в целом вылет в Бургас ожидают 170 человек.

В "ловушку" в аэропорту попали почти 200 человек

Напомним, 9 июля похожая ситуация произошла в международном аэропорту Львова. Тогда из Львова не могли вылететь пассажиры двух рейсов, а во Львов с отдыха вовремя не могли вернуться туристы из Хургады и Тивата. Курсирование всех этих рейсов обеспечивает украинский авиаперевозчик SkyUp.

Теги: Новости Украины Новости Киева Скандал Украинские туристы застряли за рубежом отдых авиация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
сегодня, 23:00 Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
Іван Яковина 11
О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
сегодня, 22:02 О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
Юрій Бутусов 507
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
247
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
сегодня, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 182
Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова
сегодня, 20:00 Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова
Катерина Петренко 140
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Безопасны ли торговые центры в Украине
 26 марта , 23:38
Россия возбудила уголовное дело против журналиста, который посоветовал подорвать Крымский мост
 17 мая , 18:33
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук