Авиаперевозчик Bravo в очередной раз отличился: украинские туристы снова застряли в аэропорту

С самого утра 13 июля группа украинских туристов не может отправиться из Киева в болгарский Бургас. Представители авиаперевозчика Bravo со своей стороны успокаивали своих пассажиров, но при этом переносили рейс не менее шести раз.

Об этом рассказала одна из пострадавших туристок, застрявших в международном аэропорту "Киев", передает "Апостроф".

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По ее словам, они должны были вылететь в Бургас еще в 05:40 утра, но в итоге рейс Bravo четыре раза откладывали, после чего назначили на 15:00. Но незадолго до последнего объявленного времени отправления представители аэропорта заявили, что рейс откладывается еще на 4 часа.

Рейс в Бургас из аэропорта Киев переносили не менее 6 раз

По последней информации, рейс был перенесен на 20:00 и часть пассажиров покинула здание аэропорта: до сих пор неизвестно, вылетели ли они

В Bravo в свою очередь задержку объясняют тем, что после прилета борта из Турции у него обнаружили поломку, поэтому ее пытались найти и устранить.



Представитель авиакомпании Bravo убеждал пассажиров, что они отправятся в ближайшее время

К слову, пока неизвестно, нашла ли авиакомпания самолет для отправки туристов на черноморский курорт и сумели ли все же вылететь пассажиры.

Как убеждает пассажирка, сейчас в аэропорту продолжается протест многочисленных переносов вылета. Добавим, что в целом вылет в Бургас ожидают 170 человек.

В "ловушку" в аэропорту попали почти 200 человек

Напомним, 9 июля похожая ситуация произошла в международном аэропорту Львова. Тогда из Львова не могли вылететь пассажиры двух рейсов, а во Львов с отдыха вовремя не могли вернуться туристы из Хургады и Тивата. Курсирование всех этих рейсов обеспечивает украинский авиаперевозчик SkyUp.