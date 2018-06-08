Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России

Официальная делегация Австралии не приедет на Чемпионат мира по футболу, который 14 июня начнется в России.

Об этом информирует ESPN.

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О таком решении заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Она отметила, что дипломатический бойкот не коснется спортсменов. Как известно, австралийская сборная прошла на турнир.

Таким образом официальная делегация от Австралии в РФ не поедет. Поддерживать игроков от имени государства будет лишь посол.

"Правительство Австралии не будет вмешиваться в решения Федерации футбола Австралии в связи с Чемпионатом мира. Посол Австралии в Москве примет участие в программах чемпионата", – отметила Бишоп.

В апреле 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Напомним, официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, которая не входит в ЕС. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.