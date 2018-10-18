Австралийцы готовят к первому рейсу точную копию "Титаника": фото и видео

Легендарный корабль "Титаник", который утонул в 1912 году, решили воссоздать. Точную его копию взялась создать австралийская компания Blue Star Line.

Как сообщает Time Out Dubai, "Титаник II" отправится в свой первый рейс в 2022 году. Судно отправится из порта Дубаи и отвезет 2400 пассажиров в британский город Саутгемптон. Путешествие займет 2 недели, поэтому на корабле будут оборудованы комфортабельные каюты и комнаты эконом-класса.

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Одна из кают нового "Титаника"

Судно будет точной копией утонувшего "Титаника". Украшением лайнера станут легендарные лестница, столовая и бальный зал, которые были на оригинальном корабле. Весь интерьер дизайнеры создадут в аристократическом ретро-стиле.



Столовая на корабле "Титаник ІІ"



Легендарная лестница

По словам одного из инвесторов проекта, Клайва Палмера, после первой поездки корабль будет курсировать еженедельно по рейсу "Саутгемптон – Нью-Йорк". Общее количество пассажиров, которое сможет перевести судно, составит 2400 человек. Кроме этого, на борту будут находиться 900 членов экипажа.

Разработчики уверяют, что корабль только внешне будет напоминать легендарный "Титаник". Однако судно будет иметь современные средства безопасности, навигации и последние технологии, что сделает невозможным любую аварию.

Смотрите видеопрезентацию проекта корабля "Титаник II":

К слову, корабль "Титаник" утонул в 1912 году от столкновения с айсбергом. В результате аварии погибли более 1500 пассажиров и весь экипаж. Легендарным корабль стал после нескольких экранизаций. Фильм 1997 года, в котором снялись Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, получил многочисленные награды, включая "Оскар".