Австралийцы разработали космическое пиво

В Австралии местные пивовары разработали пиво, которое можно пить в космосе. Хотя уникальность здесь заключается не в пиве, а в бутылке. Благодаря поверхностному натяжению, которое будет удерживать пиво внутри, пиво можно потреблять там, где нет силы тяжести.

Об этом пишет naked-science.ru.

Что же касается пива, то напиток будет газированным настолько, чтобы избежать пузырчатой ​​катастрофы посреди космической станции, но в то же время по вкусу и ощущениям он будет напоминать обычное пиво.

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Правда перед пивоварами стоит еще одна проблема – пока неизвестно как выпивка на разных уровнях гравитации повлияет на человеческую переносимость или метаболизм алкоголя.

Как известно, астронавтам NASA запрещено употреблять алкоголь, хотя в середине 70-х были планы по отправке на орбиту крепкого напитка, как части меню.



Пиво для космонавтов