Австралийка сделала пародии на пикантные фото знаменитостей: курьезные фотографии

Австралийка Селеста Барбер по-особенному воспроизводит стильные фото знаменитостей, публикуемых в социальной сети Instagram.

Женщина по профессии комедийная актриса, поэтому с легкостью пародирует не только позы, которые принимают звезды на снимках, но и мимику. Селеста Барбер подходит к работе с тонким юмором.

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Кроме фото, австралийка также отсняла несколько видео-пародий на известные рекламы с участием моделей. В течение месяца Селеста Барбер воспроизвела публикации Кортни Кардашян, Рианны, Дженнифер Лопес, Ратаковски, Джоан Смоллс, Виктории Бекхэм, Беллы Хадид, Гвинет Пэлтроу.

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 1 Бер 2018 р. о 11:58 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 28 Лют 2018 р. о 1:43 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 26 Лют 2018 р. о 1:22 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 22 Лют 2018 р. о 1:01 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 20 Лют 2018 р. о 12:57 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 4 Лют 2018 р. о 3:48 PST

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber) 1 Лют 2018 р. о 3:42 PST