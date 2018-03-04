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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Австралийка сделала пародии на пикантные фото знаменитостей: курьезные фотографии

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Селеста Барбер пародирует знаменитостей
Селеста Барбер пародирует знаменитостей / Соцсети

Австралийка Селеста Барбер по-особенному воспроизводит стильные фото знаменитостей, публикуемых в социальной сети Instagram.

Женщина по профессии комедийная актриса, поэтому с легкостью пародирует не только позы, которые принимают звезды на снимках, но и мимику. Селеста Барбер подходит к работе с тонким юмором.

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Кроме фото, австралийка также отсняла несколько видео-пародий на известные рекламы с участием моделей. В течение месяца Селеста Барбер воспроизвела публикации Кортни Кардашян, Рианны, Дженнифер Лопес, Ратаковски, Джоан Смоллс, Виктории Бекхэм, Беллы Хадид, Гвинет Пэлтроу.

Tampons, what are a luxury. #celestechallengeaccepted #celestebarber #funny #victoriabeckham

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

Теги: LifeStyle Фотоновости Австралия Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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