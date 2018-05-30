Австралийка стала первой мусульманской балериной: фото и видео

16-летняя Стефани Курлоу удивила весь мир выбором профессии, которая противоречит ее религии. Мусульманка из Австралии решила воплотить свою мечту и стала балериной.

Талантливая Стефани Курлоу танцевала с детства и стремилась стать профессиональной балериной. Однако в 2010 году ее семья приняла ислам, по традициям которого женщина должна носить только закрытое одеяние – хиджаб.

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Сначала девушка отказалась от танцев, так как ее религия не позволяла этого делать. Однако впоследствии Стефани Курлоу прочитала истории легендарных женщин, которые сумели соединить искусство и религию. Вдохновленная австралийка решила не отступать на пути к воплощению своей мечты и получить образование балерины.

Допис, поширений stephanie kurlow (@stephaniekurlow) 27 Тра 2018 р. о 5:41 PDT

Для этого девушка рассказала в сети о своей ситуации. Стефани Курлоу нужна была немалая сумма для обучения в LaunchGood. За считанные часы мусульмане и неравнодушные люди помогли ей оплатить курс обучения в престижной школе танцев. Заведение было адаптировано к занятиям с людьми разной религии и культуры, следовательно Стефани Курлоу одела сценическую одежду балерины, которая сочеталась с хиджабом.

На странице в Instagram мусульманской балерины появилось видео, на котором она показала свое мастерство и рассказала об истории успеха.

Допис, поширений stephanie kurlow (@stephaniekurlow) 25 Тра 2018 р. о 7:18 PDT