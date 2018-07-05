Австралийка высмеяла идеальные фото в Instagram: курьезные пародии
Блогер Селеста Барбер делает смешные пародии на знаменитых звезд и моделей, а также высмеивает "идеальные" фото в Instagram.
Свои фотоработы австралийка публикует на страничке в Instagram.
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Женщина по профессии комедийная актриса и имеет более 4 миллионов подписчиков в своем микроблоге.
По мнению Селены, идеальные фото, которые звезды демонстрируют ежедневно, выглядят нереалистично.
Источник: 24 Канал
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