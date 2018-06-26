Австралия – Перу: видео голов и моментов матча

В матче между Перу и Австралией первым гол забила именно южно-американская сборная.

На 18 минуте прошёл длинный зброс мяча на Паоло Герреро (при этом можно было фиксировать офсайд у игрока). Перуанец с мячом дошел до штрафной (способствовала этому неудачная попытка перехватить мяч от защитников сборной Австралии), и прострелил на дальний угол штрафной, куда побежал Каррильо. Последний мощно пробил по мячу с лету в дальний от себя угол ворот. Последний раз Перу забивала на Чемпионате мира 1982 года

Читайте также: Уругвай – Россия: видео голов и моментов матча

Видео гола Каррильо в ворота Австралии

Второй гол в матче сборная Перу забила уже после перерыва. На этот раз гол забил Герреро. Перуанцам удалось довольно быстро пройти с мячом в штрафную австралийцев, и после удара мяч с рикошетом попал в Герреро, который пробил в дальний от себя нижний угол ворот.

Гол Герреро в ворота сборной Австралии