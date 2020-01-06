Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці

Пожежі вже знищили мільйони гектарів територій, тисячі гектарів лісів, зруйнували понад 2,5 тисячі будівель, серед них більше ніж половина – це домівки людей. За останніми даними загинуло 25 людей, багато зниклих, третина населення материка знаходиться у реальній небезпеці, у вогні загинуло понад 500 мільйонів звірят, а науковці вказують, що деякі види рослин та тварин, можливо, зникли назавжди.

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Слідкуючи, за тим що відбувається в Австралії, варто нагадати, що в Україні багато людей палять поля, листя і сухостій без нагальної потреби, але зі значною шкодою для довкілля, екосистем та нашого з вами здоров'я.

Через це повсякчас трапляються різного розміру пожежі. Наприклад, навесні минулого року в одному з найбільших заповідників України пожежа трапилася саме через випалювання сухої трави та підросту. Скоріш за все ви також ставали свідками як палають великі поля вздовж міжміських трас, або ваші сусіди в заміському будинку спалювали листя, а разом із ним усе сміття, що начебто можна палити.

Підпалювати залишки рослин чи цілі поля – шкідливо, неекологічно, нецивілізовано та небезпечно. Якщо одного дня ми не хочемо читати в новинах про пожежні трагедії чи стати їхньою частиною – маємо бути свідомими, не палити нічого самостійно, розповідати своїм знайомим та родичам, чому цього робити не варто, а в деяких випадках повідомляти в поліцію.

Ми звертаємо більше уваги на великі пожежі, але усі вони можуть бути шкідливі та небезпечні та призвести до реальних катастрофічних наслідків.

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