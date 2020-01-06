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      Екс-министерка здравоохранения Украины.

      Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці

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      Австралію охопив вогонь / AFP

      Зараз увесь світ спостерігає картини апокаліпсису на планеті – палає Австралія. Сильний вітер та дуже високі температури не дають поки що жодного шансу зупинити поширення вогню.

      Пожежі вже знищили мільйони гектарів територій, тисячі гектарів лісів, зруйнували понад 2,5 тисячі будівель, серед них більше ніж половина – це домівки людей. За останніми даними загинуло 25 людей, багато зниклих, третина населення материка знаходиться у реальній небезпеці, у вогні загинуло понад 500 мільйонів звірят, а науковці вказують, що деякі види рослин та тварин, можливо, зникли назавжди.

      ​Важливо! Вогняна пастка: пожежі в Австралії почали формувати погоду

      Слідкуючи, за тим що відбувається в Австралії, варто нагадати, що в Україні багато людей палять поля, листя і сухостій без нагальної потреби, але зі значною шкодою для довкілля, екосистем та нашого з вами здоров'я. 

      Через це повсякчас трапляються різного розміру пожежі. Наприклад, навесні минулого року в одному з найбільших заповідників України пожежа трапилася саме через випалювання сухої трави та підросту. Скоріш за все ви також ставали свідками як палають великі поля вздовж міжміських трас, або ваші сусіди в заміському будинку спалювали листя, а разом із ним усе сміття, що начебто можна палити.

      Підпалювати залишки рослин чи цілі поля – шкідливо, неекологічно, нецивілізовано та небезпечно. Якщо одного дня ми не хочемо читати в новинах про пожежні трагедії чи стати їхньою частиною – маємо бути свідомими, не палити нічого самостійно, розповідати своїм знайомим та родичам, чому цього робити не варто, а в деяких випадках повідомляти в поліцію.

      Ми звертаємо більше уваги на великі пожежі, але усі вони можуть бути шкідливі та небезпечні та призвести до реальних катастрофічних наслідків.

      До слова: В Австралії радіють дощу: у мережі з'явилися зворушливі фото та відео

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      Автор: Ульяна Супрун
      Теги: Новости политики Публикации Глобальное потепление Пожары в Австралии
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