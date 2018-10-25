Австралиец сделал предложение девушке после соревнований на "Играх непобежденных": милое видео
25 октября австралиец Дин Нобель после окончания соревнования по плаванию на "Играх непобежденных" сделал предложение своей девушке Рэйчел Уилсон.
Об этом говорится на странице "Игр непобежденных" в Facebook.
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После финальной гонки этой ночью австралийский пловец воспользовался возможностью попросить свою девушку выйти замуж. Публика очень подбадривала и поддерживала Дина у бассейна.
Австралиец после соревнований сделал предложение девушке
В результате девушка Рэйчел согласилась.
Я думала, что мы просто сделаем общую фотографию. Меня трясет, но я очень счастлива,
– ответила она.
К слову, украинская сборная продолжает собирать награды на "Играх непобежденных" в Австралии. Утром 25 октября серебряную медаль в копилку Украины одержал Юрий Дмитренко по метанию диска.