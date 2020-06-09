Правительство Австрии хочет запретить авиаперевозчикам устанавливать цены на билеты до 40 евро. Кроме того, с пассажиров планируют взимать налог за перелеты на короткое расстояние.

Австрийское правительство объясняет это способом борьбы против "социального и природоохранного демпинга" со стороны авиакомпаний, пишет DW.

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Не будет возможным предлагать билеты дешевле фактических расходов,

– говорят в правительстве.

Какие еще изменения предлагает правительство

пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро, если будут лететь на расстояние до 350 километров ;

в размере 30 евро, если будут ; в будущем планируют полностью запретить короткие перелеты длительностью до трех часов, если на маршруте есть более быстрая альтернатива на железной дороге.

длительностью до трех часов, если на маршруте есть более быстрая альтернатива на железной дороге. в стоимость билета в будущем будут включать все налоги и сборы.

Австрийский министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики и технологий Леоноре Гевесслер назвала это "новаторскими шагами в Европе".

По ее словам, правительство предоставит авиакомпании Austrian Airlines финансовую помощь в размере 600 миллионов евро для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

К слову, Austrian Airlines входит в Lufthansa Group.

Что известно о финансовом состоянии Lufthansa Group