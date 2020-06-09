Австрия хочет запретить дешевые авиабилеты и перелеты на короткие расстояния: детали
Правительство Австрии хочет запретить авиаперевозчикам устанавливать цены на билеты до 40 евро. Кроме того, с пассажиров планируют взимать налог за перелеты на короткое расстояние.
Австрийское правительство объясняет это способом борьбы против "социального и природоохранного демпинга" со стороны авиакомпаний, пишет DW.
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Не будет возможным предлагать билеты дешевле фактических расходов,
– говорят в правительстве.
Какие еще изменения предлагает правительство
- пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро, если будут лететь на расстояние до 350 километров;
- в будущем планируют полностью запретить короткие перелеты длительностью до трех часов, если на маршруте есть более быстрая альтернатива на железной дороге.
- в стоимость билета в будущем будут включать все налоги и сборы.
Австрийский министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики и технологий Леоноре Гевесслер назвала это "новаторскими шагами в Европе".
По ее словам, правительство предоставит авиакомпании Austrian Airlines финансовую помощь в размере 600 миллионов евро для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
К слову, Austrian Airlines входит в Lufthansa Group.
Что известно о финансовом состоянии Lufthansa Group
- В конце мая в Lufthansa не исключили банкротстве компании. Это дало бы возможность компании выплаты компенсаций за авиабилеты. А также упростило бы процедуру увольнения сотрудников и закрытие неприбыльных подразделений.
- В начале июня стало известно, что Lufthansa отказалась от некоторых слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта. Сделали это в обмен на одобрение ЕС программы помощи от правительства ФРГ объемом 9 миллиардов евро.