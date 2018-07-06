Австрия отказалась от проведения Олимпийских игр-2026

Австрийский Грац не претендует на проведение Олимпиады-2026. Заявка не получила должной поддержки от министерства спорта и регионального правительства.

Эта идея не была утверждена властями федеральной земли Штирии, в которой находится Грац. Референдум по этому вопросу проведен не будет, сообщает официальный сайт НОК Австрии.

"С тяжелым сердцем Австрийский олимпийский комитет отказался от идеи подачи заявки Граца на Олимпиаду-2026", – говорится в заявлении комитета.

Читайте также: Призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получили квартиры в Киеве: список

Таким образом, в гонке за право проведения игр остались Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония) и совместная заявка Кортина-д'Ампеццо, Турина и Милана (Италия).

Город, который примет Олимпийские игры-2026, будет объявлен на сессии МОК в сентябре 2019 года.