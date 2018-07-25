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Австрия призвала Украину отменить запрет на экспорт леса

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Австрия призвала Украину отменить запрет на экспорт леса
Австрия призвала Украину отменить запрет на экспорт леса / economics.unian.ua

Посольство Австрии, которая сейчас председательствует в Европейском союзе, призвало Украину отменить запрет на экспорт необработанной древесины.

С соответствующим заявлением дипломатическое учреждение выступило на своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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"Вето президента Порошенко на введение запрета экспорта дров является важным шагом для выполнения международных обязательств Украины", – отметили дипломаты.

Еврочиновники заверили, что защита лесов и борьба с незаконной лесозаготовкой являются важными, однако запрет экспорта леса является нецелесообразным.

"Запрет на экспорт необработанной древесины, что находится в силе, необходимо отменить в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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Президент Украины наложил вето на принятый Верховной Радой закон, который направлен на сохранение украинских лесов и предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов. Позже Петр Порошенко заявил, что запрет экспорта леса не соответствует международным обязательствам нашего государства.

Авторы законопроекта убеждают, что принятый парламентом закон является толчком к развитию собственной деревообрабатывающей отрасли и призван защищать украинские леса от уничтожения и контрабанды, а отечественную экономику от превращения в сырьевой придаток развитых стран ЕС. Мощное лобби из-за рубежа, по мнению авторов и является причиной наложения вето.

Теги: Новости Украины Экспорт Австрия
Источник: 24 Канал
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