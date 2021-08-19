Также местные пишут, что в некоторых районах отламывались крупные ветви деревьев. За день до этого в ГСЧС предупреждали об этой непогоде.

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Автомобили плывут по дороге в Днепре: смотрите видео телеграма "Ху***ый Днепр"

Спрятаться не удалось

Часть пешеходов попытались спрятаться от ливня на автобусных остановках. Однако все дороги начали превращаться в реки.

Поэтому людям приходилось залезать на лавки, чтобы не стоять по колено в воде. Это происходило как минимум на двух остановках общественного транспорта.

Люди прячутся на остановке: смотрите видео телеграма "Ху***ый Днепр"

Поваленную ветку сфотографировали на улице Святослава Храброго. На картинке видно, что на автомобиль упал большой кусок дерева. Однако не слишком понятно, есть ли у машины какие-то повреждения.



Ветка, которую повалило на автомобиль / Фото телеграма "Ху***ый Днепр"

Кроме этого, люди страдают от непогоды даже в своих квартирах. Жители дома на улице Строителей сообщили, что у них затоплены несколько этажей. Вода течет с потолка помещений от 9 до 7 этажа. Люди обращались в аварийную службу, однако там сказали, что ничем помочь не могут.

Затопило квартиры на Строителей: смотрите видео телеграма "Ху***ый Днепр"

Новости о непогоде 17 августа