Авто плывут, а люди прячутся: Днепр накрыла непогода – видео последствий
Источник:телеграм "Ху***ый Днепр"
В Днепре 19 августа прошла сильная гроза, которая затопила город. Как следствие, автомобилям там в который раз приходится буквально плыть по дорогам. Там залило даже людей, укрывшихся на остановках.
Также местные пишут, что в некоторых районах отламывались крупные ветви деревьев. За день до этого в ГСЧС предупреждали об этой непогоде.
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Автомобили плывут по дороге в Днепре: смотрите видео телеграма "Ху***ый Днепр"
Спрятаться не удалось
Часть пешеходов попытались спрятаться от ливня на автобусных остановках. Однако все дороги начали превращаться в реки.
Поэтому людям приходилось залезать на лавки, чтобы не стоять по колено в воде. Это происходило как минимум на двух остановках общественного транспорта.
Люди прячутся на остановке: смотрите видео телеграма "Ху***ый Днепр"
Поваленную ветку сфотографировали на улице Святослава Храброго. На картинке видно, что на автомобиль упал большой кусок дерева. Однако не слишком понятно, есть ли у машины какие-то повреждения.
Ветка, которую повалило на автомобиль / Фото телеграма "Ху***ый Днепр"
Кроме этого, люди страдают от непогоды даже в своих квартирах. Жители дома на улице Строителей сообщили, что у них затоплены несколько этажей. Вода течет с потолка помещений от 9 до 7 этажа. Люди обращались в аварийную службу, однако там сказали, что ничем помочь не могут.
Затопило квартиры на Строителей: смотрите видео телеграма "Ху***ый Днепр"
Новости о непогоде 17 августа
- В Винницкой области в этот день бушевал сильнейший шквальный ветер и непогода наделала много бед. В частности, в некоторых районах повалило десятки деревьев.
- Такая же ситуация была в Черновицкой области. Очевидцы сообщали, что ветер был настолько сильным, что ломал деревья, как спички.
- В Киеве и ближних городах поднялся шквальный ветер и начался сильный дождь. В столице ветер поднял песок и мусор. Поэтому там было трудно не только ходить по улицам, но даже открыть глаза.