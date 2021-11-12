Авария произошла 12 ноября около 7 утра. В СМИ говорят, что на месте аварии работали патрульные. Однако в комментарии 24 каналу в полиции сообщили, что информации о ДТП у них нет.
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Подробности ДТП
По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Кривого Рога. Водитель не справился с управлением и протаранил забор.
Мужчина в результате аварии пострадал, но точно о его состоянии не сообщают. Однако видно, что передняя часть автомобиля практически разрушена. Очевидно, что водитель травмировался достаточно серьезно. Правоохранители пытаются установить обстоятельства и причину аварии.
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