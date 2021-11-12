Авто превратилось в металлолом: на трассе Днепр – Кривой Рог легковушка врезалась в ограждение

На Криворожской трассе у поворота на Сухачевку "Волга" влетела в забор. В результате аварии травмировался водитель. Скорая отвезла мужчину в больницу.

Авария произошла 12 ноября около 7 утра. В СМИ говорят, что на месте аварии работали патрульные. Однако в комментарии 24 каналу в полиции сообщили, что информации о ДТП у них нет.

Обратите внимание В Харькове водитель Toyota сбил детей на переходе: все, что известно о страшной аварии

Подробности ДТП

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Кривого Рога. Водитель не справился с управлением и протаранил забор.

Мужчина в результате аварии пострадал, но точно о его состоянии не сообщают. Однако видно, что передняя часть автомобиля практически разрушена. Очевидно, что водитель травмировался достаточно серьезно. Правоохранители пытаются установить обстоятельства и причину аварии.

Легковушка влетела в ограждение на Днепропетровщине / Фото "Информатор"

Похожая авария в Киевской области