О трагедии сообщили вечером 22 июля. Она случилась рядом с селом Новосельское в Измаильском районе.

Другая авария На Львовщине разбилась семья из Винницкой области: ДТП устроил племянник экс-мэра Сколе, – СМИ

Вантажівка зіткнулася аварія Одеса – Рені
Грузовик, попавший в ДТП / Фото Нацполиции

Выехал на встречную

  • В аварии погиб водитель Renault, которому было 54 года.
  • Он был жителем этого района.
  • Также госпитализировали в тяжелом состоянии пассажира легковушки.
  • Вероятно, авария случилась, когда легковушка выехала на встречную полосу.
  • На фото видно, что у фуры лишь немного деформированная часть кузова.
  • Зато легковушка сильно помялась.
  • Следует отметить, что он отлетел на обочину.

Вантажівка зіткнулася аварія Одеса – Рені
Спасатели на месте аварии / Коллаж телеграма "Ху***ая Одесса"