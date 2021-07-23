О трагедии сообщили вечером 22 июля. Она случилась рядом с селом Новосельское в Измаильском районе.
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Грузовик, попавший в ДТП / Фото Нацполиции
Выехал на встречную
- В аварии погиб водитель Renault, которому было 54 года.
- Он был жителем этого района.
- Также госпитализировали в тяжелом состоянии пассажира легковушки.
- Вероятно, авария случилась, когда легковушка выехала на встречную полосу.
- На фото видно, что у фуры лишь немного деформированная часть кузова.
- Зато легковушка сильно помялась.
- Следует отметить, что он отлетел на обочину.
Спасатели на месте аварии / Коллаж телеграма "Ху***ая Одесса"