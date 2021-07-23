Авто разорвало на части: в Одесской области произошло смертельное ДТП – фото

23 июля 2021 , 10:53
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Источник:

полиция Одесской области

На трассе Одесса – Рени жестко столкнулись авто Renault и грузовик DAF. Как следствие, у легковушки оторвалась задняя часть. В аварии есть погибший и пострадавший.

О трагедии сообщили вечером 22 июля. Она случилась рядом с селом Новосельское в Измаильском районе.

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Грузовик, попавший в ДТП / Фото Нацполиции

Выехал на встречную

  • В аварии погиб водитель Renault, которому было 54 года.
  • Он был жителем этого района.
  • Также госпитализировали в тяжелом состоянии пассажира легковушки.
  • Вероятно, авария случилась, когда легковушка выехала на встречную полосу.
  • На фото видно, что у фуры лишь немного деформированная часть кузова.
  • Зато легковушка сильно помялась.
  • Следует отметить, что он отлетел на обочину.


Спасатели на месте аварии / Коллаж телеграма "Ху***ая Одесса"

Обратите внимание! В Стрыйском районе Львовщины 20 июля произошло сокрушительное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись Fiat Scudo и "Лада Калина". В результате аварии пострадали 3 человека, среди которых были 2 ребенка.
Автор: Олександр Марчак