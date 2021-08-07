Авто снесло прилавок арбузов на Одесщине: стало известно о состоянии пострадавшей продавщицы
Источник:Obozrevatel
В Одесской области 5 августа автомобиль Kia Magentis влетел в торговую точку с арбузами и дынями. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя продавщица и 32-летняя водитель легковушки.
Мать 16-летней Надежды Балан – Ирина рассказала, в каком состоянии находится ее дочь. По словам женщины, врачи делают все возможное для спасения, но состояние девушки крайне тяжелое.
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Вся надежда на молодой организм
У нее раздроблен таз, порваны почка и селезенка, сломаны ноги и ребра, пробито легкое. Медики говорят, что вся надежда на молодой выносливый организм,
– сказала мать.
Ирина отметила, что родители 32-летней водительницы обещали материально помочь. Однако, лечение в детской реанимации настолько дорогое, что является неподъемным для многодетной семьи Надежды.
"Наша дочь хотела заработать за лето себе на учебу в колледже, а теперь мы вынуждены обратиться ко всем неравнодушным людям", – добавила женщина.Обратите внимание! Все, кто имеет желание материально помочь Надежде, могут перевести средства на карту отца девушки – Владимира Балана 5168 7451 0849 9267.
Что известно о ДТП в Одесской области
- ДТП произошло 5 августа на трассе Одесса – Черноморск.
- Автомобиль Kia Magentis влетел в торговую точку с арбузами.
- В результате аварии пострадали продавщица и водитель.
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