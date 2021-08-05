Сейчас их обоих госпитализировали. Авария произошла, когда водитель пыталась перегнать другое авто и не справилась с управлением.
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Место аварии с прицепом арбузов в Одесской области / Фото 7 канала
Остановилась только в прицепе
Машина снесла часть столов и палатку, которые выполняли функцию прилавка. После этого она врезалась в прицеп, где нагружены арбузы.
У автомобиля после столкновения была довольно сильно повреждена передняя часть. В частности, изогнутый капот, разбитые мотор и бампер. Также одна деревянная балка прогнула зону лобового стекла.
Перед автомобиля, который снес прилавок с арбузами / Фото Нацполиции
О пострадавших сообщили только то, что их обоих забрала скорая. Однако в телеграмме "7 канала" сообщили, что младшая потерпевшая находится в тяжелом состоянии.
Авто снесло прилавок с арбузами: смотрите видео телеграмму "7 канала"