Водитель снесла прилавок арбузов в Одесской области: пострадала юная продавщица – видео

На трассе Одесса – Черноморск 5 августа 32-летняя водитель авто Kia Magentis влетела в торговую точку с арбузами и дынями. В ДТП пострадали 2 человека – 16-летняя продавщица арбузов и водитель.

Сейчас их обоих госпитализировали. Авария произошла, когда водитель пыталась перегнать другое авто и не справилась с управлением.

Актуально На Хмельнитчине перевернулся молоковоз, погиб 4-летний мальчик: водитель был пьяным



Место аварии с прицепом арбузов в Одесской области / Фото 7 канала

Остановилась только в прицепе

Машина снесла часть столов и палатку, которые выполняли функцию прилавка. После этого она врезалась в прицеп, где нагружены арбузы.

У автомобиля после столкновения была довольно сильно повреждена передняя часть. В частности, изогнутый капот, разбитые мотор и бампер. Также одна деревянная балка прогнула зону лобового стекла.



Перед автомобиля, который снес прилавок с арбузами / Фото Нацполиции

О пострадавших сообщили только то, что их обоих забрала скорая. Однако в телеграмме "7 канала" сообщили, что младшая потерпевшая находится в тяжелом состоянии.

Авто снесло прилавок с арбузами: смотрите видео телеграмму "7 канала"